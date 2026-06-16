ヌーラボ<5033.T>が後場大幅高している。午後２時３０分ごろにＡＩを活用したワークフロー自動化ツール「Ｎｕｌａｂ Ｆｌｏｗｂａｓｅ（ヌーラボ フローベース）」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



「Ｎｕｌａｂ Ｆｌｏｗｂａｓｅ」は、ＡＩとの対話を通じて業務プロセスの設計・実行・可視化・改善を一貫して支援する新サービス。組織内に蓄積されたナレッジデータを基盤に、これまで個人の経験や記憶に依存していた業務フローを再現可能な仕組みへと変換し、属人化した業務を誰でも回せるようにする。第１弾として、同社のプロジェクト管理・タスク管理ツールである「Ｂａｃｋｌｏｇ」の上位プランを契約する組織を対象に無償提供を開始し、今後は機能を拡充のうえ２７年をメドに一般提供の開始を目指す。



出所：MINKABU PRESS