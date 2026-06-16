１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円３０銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭弱のドル高・円安となっている。



日銀はこの日正午過ぎ、金融政策決定会合の結果を公表し、政策金利を０．７５％程度から１％程度へ引き上げることを決めた。１％の金利水準は１９９５年以来、約３１年ぶりの高さとなる。あわせて、国債買い入れの減額を来年４月以降に停止することも決めた。会合前に持ち高調整のドル売り・円買いがやや優勢となり、ドル円相場は早朝の１ドル＝１６０円３０銭台から、正午ごろには一時１６０円００銭台まで軟化。しかし、会合結果が判明すると材料出尽くし感から一転してドル買い・円売りの動きとなり、その後は１６０円３０銭前後でのもみ合いが続いた。植田和男日銀総裁の代わりに会合後の記者会見に臨む内田真一副総裁の発言を見極めたいとの見方が強まった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５７５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８５円５５銭前後と同３０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS