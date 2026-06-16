Bliss Brainは、7月16日に発売予定の『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』の体験版を、Steam、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S向けに公開した。

【画像あり】70年代風を意識した画作りが分かるスクリーンショット

体験版では、メインストーリーのステージ4までをプレイできる。ステージ4のラストでは、今後の展開を大きく左右する重要なイベントが発生し、物語が分岐する直前までを体験可能だ。

『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』は、1999年にPlayStation向けとして発売され、その圧倒的なアニメーション量と振り切れたロボットアニメ愛で“伝説の怪作”と語り継がれてきたシューティングゲーム。約8,000枚の手描き原画、CD-ROM4枚組という当時としては異例のスケールで制作された作品を、現代の技術で蘇らせるものとなる。

HDリマスターされたアニメーション、豪華声優陣による音声、字幕表示機能、巻き戻し機能、クイックセーブ／クイックロードといった、リマスター版ならではの機能もすべて利用できる。

あわせて、Steam版の体験版は6月16日から開催される「Steam Nextフェス 2026年6月エディション」に参加している。

限定版には、PlayStation版発売時に配布された音源を復刻収録した「復刻ドラマCD」と、制作資料を収録したアートブックの2点を封入。専用ボックス仕様となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）