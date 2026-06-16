キャンペーン：恒例のニコン「夏キャンペーン」が6月19日（金）にスタート 最大7万5,000円還元の「Nikon Creators 応援 サマーキャンペーン2026」
株式会社ニコンイメージングジャパンは、「Nikon Creators 応援 サマーキャンペーン2026」を6月19日（金）にスタートする。7月27日（月）までに対象製品を購入して、所定の条件を満たすとキャッシュバックが受けられる。
最大額の7万5,000円がキャッシュバックされるのは「Z9 ボディー」「Z8 ボディー」など。そのほかミラーレスカメラ、交換レンズ、デジタル一眼レフカメラの一部製品が対象となっている。
また、製品登録を行うことで、通常1年間のメーカー保証期間が2年に延長される「保証期間1年延長サービス」も無料で適用される。
キャンペーン名
Nikon Creators 応援 サマーキャンペーン2026
購入期間
2026年6月19日（金）～7月27日（月）
応募締切日
2026年8月28日（金）当日消印有効
応募方法
製品の購入後、ニコンイメージング会員の登録および製品登録をしたうえで、所定の応募用紙と必要書類をそろえて応募。
75,000円キャッシュバックZ9 ボディー Z8 ボディー Z6III 24-120 レンズキット
60,000円キャッシュバックZ6III ボディー
50,000円キャッシュバックZ7II ボディー D850 ボディー D780 ボディー
30,000円キャッシュバックZ5 ボディー Z5 24-50 レンズキット Z5 24-200 レンズキット NIKKOR Z 35mm f/1.2 S NIKKOR Z 50mm f/1.2 S NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena
20,000円キャッシュバックZ6II ボディー Z6II 24-70 レンズキット Z5II ボディー Z5II 24-50 レンズキット Z5II 24-105 レンズキット Z5II 24-200 レンズキット NIKKOR Z 85mm f/1.2 S NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S NIKKOR Z 14-30mm f/4 S NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
15,000円キャッシュバックZfc 28mm f/2.8 Special Edition キット（シルバー・ブラック） NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 NIKKOR Z 24-120mm f/4 S NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
12,000円キャッシュバック
Zf 40mm f/2（SE） レンズキット（シルバー・ブラック）