株式会社ニコンイメージングジャパンは、「Nikon Creators 応援 サマーキャンペーン2026」を6月19日（金）にスタートする。7月27日（月）までに対象製品を購入して、所定の条件を満たすとキャッシュバックが受けられる。

最大額の7万5,000円がキャッシュバックされるのは「Z9 ボディー」「Z8 ボディー」など。そのほかミラーレスカメラ、交換レンズ、デジタル一眼レフカメラの一部製品が対象となっている。

また、製品登録を行うことで、通常1年間のメーカー保証期間が2年に延長される「保証期間1年延長サービス」も無料で適用される。

キャンペーン名

Nikon Creators 応援 サマーキャンペーン2026

購入期間

2026年6月19日（金）～7月27日（月）

応募締切日

2026年8月28日（金）当日消印有効

応募方法

製品の購入後、ニコンイメージング会員の登録および製品登録をしたうえで、所定の応募用紙と必要書類をそろえて応募。

75,000円キャッシュバック

60,000円キャッシュバック

50,000円キャッシュバック

30,000円キャッシュバック

20,000円キャッシュバック

15,000円キャッシュバック

12,000円キャッシュバック

10,000円キャッシュバック

7,000円キャッシュバック

5,000円キャッシュバック

Z9 ボディー Z8 ボディー Z6III 24-120 レンズキットZ6III ボディーZ7II ボディー D850 ボディー D780 ボディーZ5 ボディー Z5 24-50 レンズキット Z5 24-200 レンズキット NIKKOR Z 35mm f/1.2 S NIKKOR Z 50mm f/1.2 S NIKKOR Z 135mm f/1.8 S PlenaZ6II ボディー Z6II 24-70 レンズキット Z5II ボディー Z5II 24-50 レンズキット Z5II 24-105 レンズキット Z5II 24-200 レンズキット NIKKOR Z 85mm f/1.2 S NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S NIKKOR Z 14-30mm f/4 S NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR SZfc 28mm f/2.8 Special Edition キット（シルバー・ブラック） NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 NIKKOR Z 24-120mm f/4 S NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRZf 40mm f/2（SE） レンズキット（シルバー・ブラック）Zfc ボディー（シルバー・ブラック） Zfc 16-50 VR レンズキット（シルバー・ブラック） NIKKOR Z 20mm f/1.8 S NIKKOR Z 24mm f/1.8 S NIKKOR Z 35mm f/1.8 S NIKKOR Z 85mm f/1.8 S NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S NIKKOR Z 28-75mm f/2.8Zf ボディー（シルバー・ブラック）NIKKOR Z 26mm f/2.8 NIKKOR Z 28mm f/2.8 NIKKOR Z 28mm f/2.8（Special Edition） NIKKOR Z 35mm f/1.4 NIKKOR Z 40mm f/2 NIKKOR Z 40mm f/2（SE） NIKKOR Z 50mm f/1.4 NIKKOR Z 50mm f/1.8 S NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR