タムロン <7740> [東証Ｐ] が6月16日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年12月期の上期配当を従来計画の10.5円→20円に大幅増額し、下期配当も従来計画の26.5円→31円に増額修正した。年間配当は51円となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

業績動向等を踏まえ、当社の現行株主還元方針で掲げた総還元性向目標60％に沿う還元を行うとともに、本日付「長期ビジョンの定量目標刷新および次期中期経営計画『 Value Up29 』骨子の策定に関するお知らせ」（以下「次期中計骨子」といいます。）にて公表のとおり、次期中期経営計画では、より長期的かつ安定的な利益還元の強化に取り組んでいく方針であることに鑑み、今期の配当予想につきましても中間配当金を9.5円、期末配当金を4.5円増配し、1株当たり51円とすることといたしました。 これにより、前期比では中間配当金は倍増となる10.00円の増配、年間配当金は14.75円の増配となり、配当性向は60.1％となる見込みです。