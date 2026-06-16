　16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　292371　　 -20.1　　　 78180
２. <1321> 野村日経平均　　 31729　　 -41.3　　　 72570
３. <200A> 野村日半導　　　 30086　　　40.3　　　　5863
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 27696　　 -24.0　　　　2656
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 17465　　 -24.9　　　 93290
６. <1579> 日経ブル２　　　 16889　　 -23.2　　　 845.8
７. <2644> ＧＸ半導日株　　 15266　　 101.7　　　　4600
８. <1360> 日経ベア２　　　 10288　　 -21.6　　　　65.2
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　7725　　　55.3　　　 960.4
10. <1398> ＳＭＤリート　　　7637　　 -19.5　　　1818.0
11. <1306> 野村東証指数　　　7196　　 -42.0　　　 423.1
12. <1540> 純金信託　　　　　4791　　 -30.5　　　 20690
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　4653　　 -25.3　　　　7226
14. <1330> 上場日経平均　　　3951　　　-9.1　　　 72650
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　3335　　 -43.3　　　 72300
16. <2243> ＧＸ半導体　　　　3218　　 -49.1　　　　5329
17. <1615> 野村東証銀行　　　2686　　 -43.1　　　 706.8
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2468　　 -33.8　　　　4817
19. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　2139　　　91.5　　　　4280
20. <1358> 上場日経２倍　　　1881　　 -45.5　　　149050
21. <1542> 純銀信託　　　　　1796　　 -20.7　　　 32400
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1706　　 -59.3　　　 80860
23. <282A> ＧＸ半導１０　　　1638　　 -29.9　　　　3046
24. <1545> 野村ナスＨ無　　　1599　　 -23.6　　　 247.0
25. <1489> 日経高配５０　　　1449　　 -58.5　　　　3251
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1386　　　24.0　　　1916.0
27. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1352　　 -52.5　　　　4833
28. <213A> 上場半導体株　　　1047　　　 5.7　　　 542.5
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1045　　 142.5　　　　　67
30. <2033> コスピブル　　　　1010　　　25.3　　　132850
31. <2559> ＭＸ全世界株　　　1006　　 -45.1　　　　2983
32. <1308> 上場東証指数　　　 998　　 -39.8　　　　4179
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 991　　 -51.0　　　 72250
34. <2036> 金先物Ｗブル　　　 890　　 -47.6　　　164050
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 888　　 -21.7　　　 113.6
36. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 872　　 -28.1　　　 412.9
37. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 865　　 -67.1　　　　 107
38. <1655> ｉＳ米国株　　　　 815　　 -21.6　　　 873.3
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 804　　 -64.2　　　　2608
40. <1571> 日経インバ　　　　 753　　　 9.0　　　　 288
41. <221A> ＭＸ日半導体　　　 748　　 -19.3　　　1530.0
42. <2244> ＧＸＵテック　　　 646　　 -30.7　　　　3630
43. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 614　　　-8.8　　　　2820
44. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 588　　 -46.7　　　　1132
45. <1631> 野村銀行１７　　　 575　　　17.6　　　 37890
46. <2631> ＭＸナスダク　　　 565　　 -21.0　　　 34980
47. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 485　　 470.6　　　 70160
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 484　　 -43.6　　　　3479
49. <2837> ＧＸ中小日株　　　 481　　　83.6　　　　5860
50. <314A> ｉＳゴールド　　　 475　　 -42.9　　　 327.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース