ETF売買代金ランキング＝16日大引け
16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 292371 -20.1 78180
２. <1321> 野村日経平均 31729 -41.3 72570
３. <200A> 野村日半導 30086 40.3 5863
４. <1357> 日経Ｄインバ 27696 -24.0 2656
５. <1458> 楽天Ｗブル 17465 -24.9 93290
６. <1579> 日経ブル２ 16889 -23.2 845.8
７. <2644> ＧＸ半導日株 15266 101.7 4600
８. <1360> 日経ベア２ 10288 -21.6 65.2
９. <1568> ＴＰＸブル 7725 55.3 960.4
10. <1398> ＳＭＤリート 7637 -19.5 1818.0
11. <1306> 野村東証指数 7196 -42.0 423.1
12. <1540> 純金信託 4791 -30.5 20690
13. <1329> ｉＳ日経 4653 -25.3 7226
14. <1330> 上場日経平均 3951 -9.1 72650
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3335 -43.3 72300
16. <2243> ＧＸ半導体 3218 -49.1 5329
17. <1615> 野村東証銀行 2686 -43.1 706.8
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2468 -33.8 4817
19. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2139 91.5 4280
20. <1358> 上場日経２倍 1881 -45.5 149050
21. <1542> 純銀信託 1796 -20.7 32400
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1706 -59.3 80860
23. <282A> ＧＸ半導１０ 1638 -29.9 3046
24. <1545> 野村ナスＨ無 1599 -23.6 247.0
25. <1489> 日経高配５０ 1449 -58.5 3251
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1386 24.0 1916.0
27. <1671> ＷＴＩ原油 1352 -52.5 4833
28. <213A> 上場半導体株 1047 5.7 542.5
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1045 142.5 67
30. <2033> コスピブル 1010 25.3 132850
31. <2559> ＭＸ全世界株 1006 -45.1 2983
32. <1308> 上場東証指数 998 -39.8 4179
33. <1346> ＭＸ２２５ 991 -51.0 72250
34. <2036> 金先物Ｗブル 890 -47.6 164050
35. <1356> ＴＰＸベア２ 888 -21.7 113.6
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 872 -28.1 412.9
37. <1459> 楽天Ｗベア 865 -67.1 107
38. <1655> ｉＳ米国株 815 -21.6 873.3
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 804 -64.2 2608
40. <1571> 日経インバ 753 9.0 288
41. <221A> ＭＸ日半導体 748 -19.3 1530.0
42. <2244> ＧＸＵテック 646 -30.7 3630
43. <2840> ｉＦＥナ百無 614 -8.8 2820
44. <563A> ＧＸＮデカバ 588 -46.7 1132
45. <1631> 野村銀行１７ 575 17.6 37890
46. <2631> ＭＸナスダク 565 -21.0 34980
47. <1397> ＳＭＤ２２５ 485 470.6 70160
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 484 -43.6 3479
49. <2837> ＧＸ中小日株 481 83.6 5860
50. <314A> ｉＳゴールド 475 -42.9 327.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 292371 -20.1 78180
２. <1321> 野村日経平均 31729 -41.3 72570
３. <200A> 野村日半導 30086 40.3 5863
４. <1357> 日経Ｄインバ 27696 -24.0 2656
５. <1458> 楽天Ｗブル 17465 -24.9 93290
６. <1579> 日経ブル２ 16889 -23.2 845.8
７. <2644> ＧＸ半導日株 15266 101.7 4600
８. <1360> 日経ベア２ 10288 -21.6 65.2
９. <1568> ＴＰＸブル 7725 55.3 960.4
10. <1398> ＳＭＤリート 7637 -19.5 1818.0
11. <1306> 野村東証指数 7196 -42.0 423.1
12. <1540> 純金信託 4791 -30.5 20690
13. <1329> ｉＳ日経 4653 -25.3 7226
14. <1330> 上場日経平均 3951 -9.1 72650
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3335 -43.3 72300
16. <2243> ＧＸ半導体 3218 -49.1 5329
17. <1615> 野村東証銀行 2686 -43.1 706.8
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2468 -33.8 4817
19. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2139 91.5 4280
20. <1358> 上場日経２倍 1881 -45.5 149050
21. <1542> 純銀信託 1796 -20.7 32400
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1706 -59.3 80860
23. <282A> ＧＸ半導１０ 1638 -29.9 3046
24. <1545> 野村ナスＨ無 1599 -23.6 247.0
25. <1489> 日経高配５０ 1449 -58.5 3251
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1386 24.0 1916.0
27. <1671> ＷＴＩ原油 1352 -52.5 4833
28. <213A> 上場半導体株 1047 5.7 542.5
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1045 142.5 67
30. <2033> コスピブル 1010 25.3 132850
31. <2559> ＭＸ全世界株 1006 -45.1 2983
32. <1308> 上場東証指数 998 -39.8 4179
33. <1346> ＭＸ２２５ 991 -51.0 72250
34. <2036> 金先物Ｗブル 890 -47.6 164050
35. <1356> ＴＰＸベア２ 888 -21.7 113.6
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 872 -28.1 412.9
37. <1459> 楽天Ｗベア 865 -67.1 107
38. <1655> ｉＳ米国株 815 -21.6 873.3
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 804 -64.2 2608
40. <1571> 日経インバ 753 9.0 288
41. <221A> ＭＸ日半導体 748 -19.3 1530.0
42. <2244> ＧＸＵテック 646 -30.7 3630
43. <2840> ｉＦＥナ百無 614 -8.8 2820
44. <563A> ＧＸＮデカバ 588 -46.7 1132
45. <1631> 野村銀行１７ 575 17.6 37890
46. <2631> ＭＸナスダク 565 -21.0 34980
47. <1397> ＳＭＤ２２５ 485 470.6 70160
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 484 -43.6 3479
49. <2837> ＧＸ中小日株 481 83.6 5860
50. <314A> ｉＳゴールド 475 -42.9 327.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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