16日の日経平均株価は前日比87.00円（0.13％）高の6万9404.50円と4日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は445、値下がりは1077、変わらずは36と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を222.05円押し上げ。次いでキオクシア <285A>が89.40円、フジクラ <5803>が78.84円、ファストリ <9983>が69.99円、村田製 <6981>が37.81円と続いた。



マイナス寄与度は191.08円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が52.29円、ＳＢＧ <9984>が29.77円、ディスコ <6146>が24.81円、レーザーテク <6920>が23.2円と並んだ。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、その他金融業、空運業、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には鉱業、卸売業、建設業が並んだ。



株探ニュース