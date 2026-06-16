16日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数204、値下がり銘柄数340と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、イメージ情報開発<3803>、ジーネクスト<4179>、笑美面<9237>がストップ高。ユカリア<286A>、Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7084>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイグループホールディングス<3063>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、ＡＨＣグループ<7083>、Ｚｅｎｋｅｎ<7371>など5銘柄は年初来高値を更新。フルッタフルッタ<2586>、パワーエックス<485A>、タイミー<215A>、ＨＰＣシステムズ<6597>、バトンズ<554A>は値上がり率上位に買われた。



一方、犬猫生活<556A>、サクシード<9256>がストップ安。イシン<143A>、ＪＳＨ<150A>、学びエイド<184A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、インテグループ<192A>など69銘柄は年初来安値を更新。旅工房<6548>、クラシコ<442A>、キャスター<9331>、ＢＲＡＮＵ<460A>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>は値下がり率上位に売られた。



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