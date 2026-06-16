国際卓球連盟（ITTF）は15日、2026年第25週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は17選手がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が3位をキープし、自己最高順位タイを維持。「WTTコンテンダー ザグレブ」で単複二冠を達成した張本美は、日本女子最高位を守っている。大藤沙月（ミキハウス）は10位で変動なしとなっている。

なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（ともに中国）は変動なし。張本美に続き、朱雨玲（マカオ）が4位を維持した。

日本勢では、早田ひな（日本生命）が12位、橋本帆乃香（デンソー）が13位で変動なし。長粼美柚（木下グループ）も15位をキープし、伊藤美誠（スターツ）が16位で続いている。

さらに、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は21位で変動なし。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は1ランクアップの25位となっている。

また、横井咲桜（ミキハウス）は1ランクアップの27位、平野美宇も5ランクアップの32位と順位を上げた。赤江夏星（日本生命）は39位で変動なし。芝田沙季（日本ペイントグループ）は52位で変動なしとなっている。

笹尾明日香（日本生命）は1ランクアップの70位。兼吉優花（中央大）、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）はそれぞれ3ランクアップの74位、1ランクアップの77位となった。青木咲智（ミキハウス）は3ランクアップの95位につけている。出澤杏佳（レゾナック）が2ランクアップの99位に入り、トップ100入りを果たした。

今週は日本女子から計17選手がシングルスでトップ100入りを果たした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年6月15日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

3位 （-）：張本美和

10位（-）：大藤沙月

12位（-）：早田ひな

13位（-）：橋本帆乃香

15位（-）：長粼美柚

16位（-）：伊藤美誠

21位（-）：佐藤瞳

25位（↑）：木原美悠

27位（↑）：横井咲桜

32位（↑）：平野美宇

39位（-）：赤江夏星

52位（-）：芝田沙季

70位（↑）：笹尾明日香

74位（↑）：兼吉優花

77位（↑）：竹谷美涼

95位（↑）：青木咲智

99位（↑）：出澤杏佳