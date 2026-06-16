カンテレ・フジテレビ系全国ネットで、６月２２日よる１０時から『銀河の一票』第十話を放送する。

選挙戦がついに幕を開けた。あかり（野呂佳代）の陣営は、レジェンド声優の光留（日髙のり子）がウグイス嬢を務める選挙カーが話題に。斬新な戦略で注目を浴びる一方、流星（松下洸平）の陣営は支持団体に向けた個人演説会で組織票固めに徹する、対照的な戦いを繰り広げていた。

そんな折、流星は秘書の昴（倉悠貴）からある書類を渡される。それは、“告発の手紙”で鷹臣（坂東彌十郎）が「殺した」とされている医大の学部長に関する調査報告書だった。

翌日、「チームあかり」は遊説のため都内の離島へ。蛍（シシド・カフカ）の仲介でつながった島民たちとすでにリモートで対話を重ねていたあかりは歓迎を受ける。そんななか、茉莉（黒木華）は取材に来ていた雨宮（三浦透子）から思わぬことを打ち明けられる。数日前、五十嵐（岩谷健司）に“告発の手紙”の件で呼び出され、「これ以上触るな」と調査を中止するよう釘を刺されたというのだ。

五十嵐は茉莉にショックを与えかねない重大な事実をつかんでいるようだった。それでも真実を知りたい茉莉に対し、五十嵐はすべてを打ち明ける前に「答え合わせをしたい相手がいる」と告げると、今後の選挙戦を大きく左右する、ある提案を持ちかける。

そんなある日、あかりの事務所を“ある人物”が突然訪ねてきて…。