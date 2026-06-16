楽天の新監督として昨季までロッテの監督を務めた吉井理人氏（６１）が就任することが１６日、分かった。チームは現在借金１６でリーグ戦、交流戦ともに最下位に低迷。１０日に三木肇監督（４９）の休養を発表し、塩川達也ヘッドコーチ（４３）が監督代行に就任している。吉井氏はリーグ戦再開初戦となる１９日の古巣のロッテ戦（ゾゾ）から指揮を執る。

吉井氏は８４年から近鉄、ヤクルトでプレーし９８年にＦＡ権を行使してＭＬＢに移籍。メッツ、エクスポズ、ロッキーズのＭＬＢ３球団を渡り歩いた。０３年にＮＰＢに復帰しオリックス、ロッテで０７年までプレーし日米通算１２１勝を挙げた。

引退後の０８年からは日本ハム、ソフトバンク、ロッテで投手コーチを歴任。日本ハムではダルビッシュ有（パドレス）や大谷翔平（ドジャース）を育てた。２２年にはロッテのピッチングコーディネーターとして佐々木朗希（ドジャース）を指導した。

２３年からは３年間、ロッテで監督を務め、就任１年目には７０勝６８敗５分で前年５位だったチームを２位に躍進させた。２４年は７１勝６６敗６分で３位。昨季は５６勝８４敗３分で最下位に沈み辞任した。

現在チーム防御率はリーグ最下位の３・６１。投手陣の指導で実績を残した吉井氏の元で、再建を図る。