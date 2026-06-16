「高松宮記念杯・Ｇ１」（１６日、岸和田）

タレントの森脇梨々夏（２３）が来場。７Ｒ発売中に行われたトークショーに出演した。

配信番組で競輪に触れたことはあるが、実際の競輪場には「初めて来ました」とニッコリ。「大好きなので、もっとイベントに出たいです。関西圏がいいですが、先ほど聞いて広島もいいらしいですね。ホテルが併設されているそうで、そのホテルに宿泊してから、イベントに出るなんて最高ですね」とＰＲした。

自身を「だまされやすいタイプ」と分析。「（以前に）原宿で数珠と小判を買ったんです。（それぞれが）２万５０００円だったんですが、一緒に買ったら３万５０００円って言われたんですよ。３割引き。そうしたら『ＮＯＢＲＯＣＫ』が決まったんです」と明かす。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫ ＴＶ』の企画から誕生したアイドルグループＤＲＡＷ♡ＭＥ（ドローミー＝立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむに森脇で６人組）に参加することになった。「オリコンランキング（デイリー＝１４日付）で４位なんですよ。ありがとうございます。まだ購入していない方はぜひ」とこちらもＰＲしていた。

配信番組では車券を的中させることが多いらしい。「（ミッドナイト競輪で）８Ｒまでで６レースも当てたんです。最後に大勝負に出たんですが、ハズれました」と番組出演時を振り返る。そこで推し選手を見つけたらしく「東京の吉川（敬介）選手です。宇都宮のルーキーシリーズで優勝していましたし、同い年なんで今後も応援します」と笑顔で語っていた。