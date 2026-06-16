女優でタレントのYOU（61）が15日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演。愛車での移動で「かわいそうで行けない」で行けな場所を明かす場面があった。

憧れたまま一度も乗らずに終わった夢の一台、近い将来乗ってみたい一台、過去と未来の憧れの車に試乗する番組。この日はYOUの憧れだという、「走るシーラカンス」とも呼ばれた三菱のデボネアなどを試乗した。

小峠とはプライベートでもよく食事をする仲だといい、大の旧車好きという共通点もある。現在の愛車はメルセデス・ベンツ230EだというYOUはデボネアを試乗しながら「ベンツと似通った雰囲気としてはブレーキがフワーッとしたりとか、大らかな感じは似通ってますね。パネルとかこういうのが好きなんですよ。かわいい」と笑顔。「だから、どうも旧車から抜け出せなくて旧車ばっかり」ともらした。

そんな中、「ずっと暑くて渋滞が続いたりとか、山道あっちの方、箱根の方行ったりとかは、なんかかわいそうで行けないですよ、旧車」と旧車あるあると吐露。これに、自身も旧車を愛する小峠も「いや、そうっすよね。旧車に乗っていて渋滞巻き込まれたら、停まる場所探しますもんね。“今停まったら、あそこに寄せられるか”みたいな」と共感した。

YOUが「そんなことばかり考えてますよね」と苦笑しつつ「それを人はストレスと言う」と笑った。