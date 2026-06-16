若々しい印象の人は話し方が違う。40代・50代が意識したい３つのポイント
「実年齢を聞いて驚いた」
そんな人に共通しているのは、見た目だけではありません。実は、話し方も印象に大きく影響しています。40代・50代になると、メイクやファッションには気を配っていても、話し方までは意識していないことが少なくありません。若々しい印象の人は、日常の会話の中に共通した特徴があります。
話すスピードが穏やか
若々しい印象の人は、必要以上に早口になりません。もちろん会話のテンポは大切ですが、焦ったように話すと慌ただしい印象につながりやすくなります。
“聞き取りやすさ”を意識している
若々しい印象の人は、声の高さよりも聞き取りやすさを大切にしています。語尾まで丁寧に話す。言葉を飲み込まない。小声になりすぎない。そんな小さな意識だけでも、会話の印象は変わります。
「この人の話は聞きやすい」と感じてもらえることは、安心感や信頼感にもつながることでしょう。
表情がやわらかい
話し方と表情は切り離せません。口角が下がったまま話していると、声まで重たく聞こえやすくなります。反対に、表情がやわらかい人は自然と明るく親しみやすい印象になります。
また、相手の話を聞くときの表情も大切。うなずきや表情の変化がある人は、「ちゃんと話を聞いてくれている」という安心感を与えます。ただし、無理に笑顔を作る必要はありません。
自然と若々しい印象を与える人は、話すスピード、聞き取りやすさ、表情の３つに少し意識を向けているもの。見た目だけでなく、話し方まで含めて整えることが、大人世代の自然な若々しさにつながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、コミュニケーションや印象形成に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
🌼なぜか若く見える人の共通点。年齢より上に見える人との差は“ここ”にあった