上半身の“もたつき”を解消。１日１セット【背中から一気に細見えが叶う】簡単エクササイズ
年齢とともに気になりやすい「背中や肩まわりのもたつき」。姿勢の崩れや筋肉の衰えによって、服の上からも丸く見えやすく、「なんだか太って見える…」という悩みにつながりがちです。そんな大人世代におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ブレストストローク・ピラティス】。背中・肩・腕を同時に使うことで上半身をバランス良く引き締められ、後ろ姿や横からのシルエットまでスッキリ見える効果が期待できます。
上半身が太って見える原因は“使われていない背中”
40代前後になると、多くの女性が気にし始めるのが「上半身の丸み」。実は、脂肪だけが原因ではなく、背中の筋肉が眠ったまま動きにくくなり、肩が前に入りやすくなることが大きく関わっています。スマホ姿勢や長時間のデスクワークが続くと、胸側の筋肉ばかりが縮こまり、背中が広がったまま固まりやすい状態に。このバランスが崩れることで、二の腕が太く見えたり、姿勢が丸まって年齢よりも上の見た目印象になってしまうこともあるのです。
ブレストストローク・ピラティス
（１）床にうつ伏せになり、両腕を体に添える
（２）息を吸いながら、両腕を頭の方へ伸ばす
▲意識をお腹に集中させます
（３）息を吐きながら、両手で円を描くように両腕を大きく回して（１）の姿勢に戻る
▲あごを引いて頭頂部を斜め上に引き上げます。なお、息を吐くときはお腹を絞るイメージです
（２）、（３）の動きを10回繰り返します。続けるほど背中や腕肩周りの引き締めにつながるので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞
🌼気になるブラ肉＆背中のハミ肉退治に◎１日10回【ほっそり後ろ姿をつくる】簡単エクササイズ