「疲れが残りやすくなった」と感じたら。40代以降が見直したい”お風呂の入り方”
以前と同じように生活しているのに、「なんだか疲れが残りやすくなった」と感じることはありませんか？40代以降は、仕事・家事・人間関係など、あらゆる場面での疲労が蓄積しやすくなります。それでも、十分な休息時間を取れていない人は少なくありません。疲れをため込まないためのヒントは、意外と日々の小さな習慣の中にあるもの。そこで今回は、40代・50代にこそ意識してほしい"お風呂の入り方"を紹介します。
シャワーだけで済ませていませんか？
忙しい日はシャワーだけで終わらせてしまいがち。もちろん、それが悪いわけではありません。ただ、週に数日でもゆっくり湯船につかる日を作るだけで、体の緊張がほぐれ、疲れを翌日に持ち越しにくくなることがあります。眠る前に気持ちをリセットする、手軽で効果的な習慣のひとつです。
入浴後、すぐスマホを手にしていませんか？
せっかくお風呂でひと息ついても、上がった直後からスマホや仕事の連絡を確認してしまうことが習慣になっていませんか？入浴後こそ、"休息モードへ切り替える時間"として大切にしたいところです。
熱すぎるお湯に入っていませんか？
熱いお風呂が好きな人もいるでしょう。しかし、熱すぎるお湯は体への負担になることもあります。寝る前は、自分が「心地いい」と感じる温度でゆっくり過ごすことを意識してみてください。お風呂は頑張って入るものではなく、"体と気持ちを整える時間"。その感覚を持つだけで、入浴の質は自然と変わってきます。
40代以降に疲れが抜けにくくなる背景には、休息不足やリラックス時間の少なさが関係していることもあります。お風呂の入り方や入浴後の過ごし方を少し見直すだけで、毎日の疲れのたまり方は変わってくるはずです。忙しい日々の中でも、自分を整える時間を意識的に作る。その小さな積み重ねが、明日の自分を楽にしてくれるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な健康・美容情報をもとに編集部が構成しています
🌼湯船に浸かる vs シャワーだけで済ませる、疲れが抜けやすいのはどっち？