２０２６年ミラノ・コルティナ五輪金メダルを獲得した男子スノーボードハーフパイプ戸塚優斗（２４＝ヨネックス戸塚）が結婚相手について語った。

戸塚は１６日、母校の日本体育大学を訪問し、八木沢誠副学長らに五輪での活躍を報告。大学から報奨金や３月に受け取れていなかった学位記を授与された。

９日に自身のインスタグラムで、五輪２大会出場の元スノーボード選手・今井胡桃との結婚を発表したばかり。この日は左手の薬指にゴールドの指輪を光らせて登場し、「銀座のいろんなところを行き来して、２日間迷って、奥さんが『これがいい』と言ったので決めた」とほほえましい購入秘話を明かした。

結婚までの経緯については「もともと仲が良かったが、つらい時を一緒に過ごした人なので、そこで支え合えたのが良い関係になれた一番のきっかけ」と回顧。「やっぱり競技をやっていたので気持ちも分かるし、技の相談もしたりする。その部分の理解があるのは自分の励みにもなるし、いろいろな部分で支えられている」と最愛のパートナーへの感謝を口にした。

また、夫婦そろって３人組バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の大ファンであることも告白。「自分は当たらないが、奥さんがチケットを全部当ててくれるので、いつもあやかっている」とのろけ気味に語り、今井に施してもらっている右手のネイルも同バンドに合わせて「緑色にした」と笑顔を見せた。

今後も競技を継続する戸塚は「次の五輪も（奥さんを）呼んで、金メダルをかけてあげたい」と意気込み、「指のどこかにまた金のネイルを入れていこうかな」と４年後の大舞台での連覇を見据えた。