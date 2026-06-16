女優・辺見えみりが14日、自身のインスタグラムを更新。13歳になった娘の誕生日パーティーについて投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】まるでイタリアンレストラン 人気女優がエプロン姿で豪華メニュー

辺見は「娘13歳パーティー」と題し、メニューに思案していることが目に浮かぶような光景を明かした。エプロン姿でボトルを手にする写真を添えて、「唐揚げ作って、娘の好きなパスタ作ろうかなー って思っていたら、『カレーがいい！友達もそう言ってる！』と」と娘との仲の良いやりとりを記す。



「パーティーっぽくないけど、とりあえずイチゴプラータとか、唐揚げは食べられるかな？と作っておいたけど、 大人も楽しませてもらった夜でした 本当におめでとう」と続け、華やかなお祝いのテーブルを公開。ケーキのプレートにデコレーションしている様子や娘の姿、犬を抱っこする自身の写真なども添えた。



前日の13日には赤ちゃんの頃に撮影した2ショットとともに、「13年ってあっという間ですね 今私達が笑顔でいられるのは 周りで支えてくれている人たちのおかげです」と思いを明かし、「娘のパパにも感謝」とつづっている。



今春から中学生になった娘について、「夢を持ち始めて 毎日楽しく学校に行き 人思いな女の子に育っています これからも 周りの人を大切に歩いて行ってね 私は全力でサポートします♡」とママの愛あふれる言葉を紡いでいた。



豪華な食卓に、ファンからは「なんてハイセンスなお食事」「素敵なパーティーですね」の声。一連の投稿に、「大切に育てたからこそ人思いの素敵な女性に成長されたんだと思います」「なんか，泣ける。大きくなりましたね」「愛情いっぱいの子育てが今の娘ちゃんです」「エミリさんもママ13歳おめでとうございます」といったコメントが届いていた。



辺見は1976年生まれ、東京都出身。2006年に13歳差のお笑い芸人・木村祐一と結婚し、08年に離婚。11年に俳優・松田賢二と結婚し、13年に娘が誕生している。18年に松田との離婚を発表し、その後はシングルマザーとして娘を育てている。父は22年に亡くなった俳優で歌手の西郷輝彦さん、母は歌手・辺見マリ。2人は1972年に結婚し、81年に離婚している。



（よろず～ニュース編集部）