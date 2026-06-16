整備工場のない展示専門店も

自動車大手が、人が集まる都市部やショッピングモールなどへの新型店の出店を通じ、新たな顧客層を開拓しようと動いている。

店舗は車の紹介やブランドイメージの発信に欠かせない存在だけに、メーカー側の期待も大きい。（大竹弘晃、浮田梨奈）

整備工場なし

三菱自動車は今月、横浜市のＪＲ関内駅近くに、同社としては全国初の整備工場を併設しない販売特化型の小型店を開業した。三菱自が東京２３区や首都圏の政令指定都市に新規出店するのは２４年ぶりという。

店内には、メーカー希望小売価格が税込み５００万円以上からとなるスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）タイプのプラグインハイブリッド車「アウトランダー」を展示。通勤で周辺を行き交う人などに主力車種をアピールしたい考えだ。

三菱自は全国に約５００の販売店があるが、高所得者の多い都市部の店舗の少なさが営業上の課題となっていた。車両整備を近隣店舗にまかせ、低いコストでの出店が可能な小型店によって、新たな顧客の開拓につなげる。

小型店も含め、２０３０年度までに首都圏のほか、愛知県や大阪府などの都市部に約３０店舗を出す方針だ。五十嵐京矢・副社長は、「三菱自の国内のシェア（市場占有率）は３％と少なく、伸ばす余地は大きい」と話す。

展示専門

車を販売しない店舗の出店を強化する動きもある。

日産自動車は昨年１１月、ショッピングモールなどに設置している展示専門店を、２７年度をめどに、現在の倍の３０店超に拡大すると発表した。

展示専門店は、車を販売しない店舗で、契約手続きなどは近隣の販売店で行う。家族連れなどにショッピングモールでの買い物のついでに展示車を見てもらうことで、購入予定がなくても車を知ってもらう機会を作る戦略だ。

また、トヨタ自動車の子会社「トヨタモビリティ東京」は昨年１０月、東京・お台場の「トヨタアリーナ東京」内にカフェ型店舗を開業した。展示車を置いていないのが特徴で、スポーツ観戦に訪れた人に対し、電子看板を通じて新型車などの情報を発信する。担当者は、「販売店は入りにくいという潜在意識を払拭（ふっしょく）したい」と話す。

日本自動車販売協会連合会（自販連）によると、国内の新車販売台数は、少子高齢化などを背景に１９９０年の７７８万台をピークに減少傾向にある。大幅な販売台数の増加は見通せない状況だ。

ただ、日本メーカーに優位性のあった中国や東南アジアなどの海外市場で、中国メーカーとの競争が激化するなか、国内の自動車大手の間では「日本市場の重要性が再評価されている」（関係者）という。日産や三菱自など、国内市場を重視し、新モデルの投入を強化する方針を打ち出すメーカーも出ている。