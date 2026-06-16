シャープは、同社初となるスマートリング『からだメイト Ring』＜MH-R01＞を7月9日に発売する。指に日常的に装着することで各種バイタルデータを計測し、日々の健康管理をサポートする製品だ。

本機は、SOXAIのセンシング技術を活用して開発された。「加速度」「心拍」「血中酸素レベル用赤色／赤外線」「皮膚温度」の4つの高精度センサーを搭載し、各種バイタルデータや歩数を含む活動量、睡眠の状態などを計測できる。計測結果は、スマホアプリ「からだメイト」でスコアやグラフ化して表示する仕組みとなっている。

あわせて、「からだメイト」の有料プラン（月額600円／税込）を利用すると、計測したデータやアプリに入力した食事内容をもとに、「食事」「睡眠」「運動」「体調」の4つの側面から管理栄養士監修のアドバイスが提供される。睡眠習慣や生活習慣の改善をサポートする内容となっている。

本体は、軽量（2.1～3.1g）かつコンパクト（幅6.7mm／厚み2.8mm）な設計で、一日中快適に装着できるという。リング外側には、耐久性に優れたチタニウム素材を採用し、デュラテクトコーティングを施すとともに、高い防水性能も備える。さらに、一回の充電で最大14日間連続駆動するため、家事や入浴、ワークアウトなど日常のさまざまなシーンで使用可能だ。

なお、本体質量はリングサイズ（4～13号／USサイズ）によって異なる。また、電池の持ち時間は利用環境や利用状況、リングサイズによっても変動する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）