あいのり・桃、父の涙にもらい泣きしそうになったことを告白「私まで泣きそうになっちゃったよ」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が15日に自身のアメブロを更新。両親や姉家族が新居を訪れ、開催したパーティでの感動的な出来事を明かした。

この日、桃は「昨日はお姉ちゃん家族が初めて我が家に来てくれました」と報告。「前日の夜中まで韓国だったこともあり、なんの準備もできない時の救世主」と友人から大量の差し入れが届いたことを明かし「伊東から色々美味しいものを送ってきてくれたの…しかも、大量に…！！！」と驚いた様子でつづった。

続けて、届いたひもののセットをメインに、牛タンや日本酒などが食卓にならんだことを報告。「あーーーー、美味しい冷凍食品って本当にありがたいね笑」とお茶目にコメントした。

また、パーティは「本当にしあわせな会」だったといい「どれくらい幸せな会だったかというと…父様が…『お母さんって本当に可愛いね…』って言って、泣き出しちゃうほど…」と、父親が母親への愛情から涙した感動的なエピソードを紹介。最後に「お母さんってこんなに愛されて、本当に幸せな人生だね、良かったね…父様も、こんなに愛してる人とずっと一緒にいられて幸せだね…私まで泣きそうになっちゃったよ…」と、両親の姿に自身も感動したことをつづった。