小原正子、次男の大会準優勝を報告「よくがんばったね！おめでとう！」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が15日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんの所属するチームが大会で準優勝したことを報告した。

この日、小原は「誠八がメダルをかけてもらっています」と銀メダルを授与されている誠八くんの写真を公開し「昨日の大会で誠八のチームが準優勝しました！」と報告。「チームメイトが一丸となって協力した結果だと思います！」とつづり、誠八くんについても「よく声を出してよく動いていました！」と健闘を称えた。

続けて、コーチからの言葉を真剣に聞く誠八くんの姿を公開し「嬉しさと、悔しさと両方を噛み締めているように思いました」と心境を推察。今回は3、4年生の大会だったといい「みんな、とてもとても熱くて、可愛くて、我が子じゃなくとも頑張りを見ていたら 泣きそうになりました」と感動した様子でコメントした。

さらに「技術はもちのろん高学年がすごいけど この中学年、3.4年生たちの熱意は高学年に負けていない気迫がありました！」と述べ「みなさん、感動をありがとうございました！先生方の誠意あるご指導にも常日頃感謝しています！」とコメント。最後に「はっちゃん、よくがんばったね！おめでとう！」と労いの言葉をつづった。