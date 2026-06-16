俳優の杉浦太陽（４５）とタレントの辻希美（３８）夫妻が１６日、都内で行われたオーストラリア産牛肉促進活動イベント「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」のＰＲ発表会に出席した。

５人の子育てに奔走する２人はアンバサダーに就任。昨年８月に出産した第５子次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻は、妊娠中の出来事を振り返り「私は５人出産して５人ともつわりがあった。上の子を育てながらつわりがあるということが、ほんとにきっつい」と回想。「今回はたーくんが産休、育休を取ってくれたりした。うちは食べ盛りがいっぱいいるので、キッチンまわりの料理を全てやってくれて、本当に助かりました」とイクメンに積極的な杉浦に感謝した。

杉浦は「つわり５人目は、きつかったもんね。寝室から出てこられなくて」と大変さをきづかい、辻は「においがね。揚げ物した日には『揚げたでしょ！』」と怒りをぶちまけたこともあったという。辻は「つわりは体だけじゃなくて気持ち、心までやられちゃうので、今回は家族のおかげでサポートしてもらって乗り越えました」と振り返った。

イベントでは父の日を前に２人に１・３キロのローストビーフが贈呈され、２人は試食。杉浦は「これ、うちの子たちが食べたらあっという間になくなる」と笑いつつも、大きなプレゼントを喜んでいた。