吉本興業所属のお笑いコンビ、相席スタート山添寛（41）が16日、TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演。ゲストとして100週連続出演を果たした。

進行の同局田村真子アナが山添をゲストで紹介すると画面にはスロットのCGが登場。回転を終えると「祝！ 山添寛 100週連続ゲスト出演」の文字が躍った。田村アナは「2024年7月9日から毎週欠かさず寝坊もせず、真面目に毎週ラヴィット！のスタジオに通って、ついに前人未踏の100週連続出演を達成しました」と紹介した。

山添は「正直、こういうノリがなかったら、火曜のスタッフさんも制作さんたちも、新しいゲストをこの枠に入れられるのになと思った方も多かったと思うんですけど、そう思うと俄然、朝シャキ！っと起きれるようになりましたね」と語った。「絶対に譲らない！ 意地でも行ってやる。遅刻してない。（出演）前の日はお酒飲まないって決めてる」と明かした。さらに「新しい風を火曜に吹かせない、そういう気持ちでやってました」と続けた。

火曜隔週レギュラーのSnow Man佐久間大介からは「何でレギュラーじゃないんですか？」と率直な質問が飛んだ。