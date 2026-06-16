お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（53）が16日までに更新されたYouTube「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演し、飲食店でのまさかの行為を明かす場面があった

グルメコミュニティの仲間と一緒に飲食店へ向かうことが多いという渡部。「ピザ屋さんに行きたいってなったら、1人では食べられないじゃないですか。そういうときはメンバーを探して、一緒に食べるんです。“僕がおごるんで”って言って、8人ぐらいいたら、8枚ぐらい食べられるじゃないですか」と多くの種類を楽しむための方法を明かした。

また「ステーキとか塊肉のお店に行くじゃないですか。1人では食べられないじゃないですか。でも、いっぱい種類を食べたいので店内で“ナンパ”です。“僕がお金払いますんで、肉を一緒に食いません?”って言って、皆で食べる」と驚きの告白も。

「俺、そのへんの神経がちょっとイカれてるんです。食事のためならできちゃうんですよ。一応割り勘じゃないっていうのが俺の大義名分で、なんだったら同じテーブルじゃなくてもいいんで」と釈明したが「でも、そんなのだいぶ気持ち悪いよね」と笑っていた。