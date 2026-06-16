アイドルグループ・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが１６日、東京・池袋のバンダイナムコグループの体験型リテール施設「バンダイナムコ Ｃｒｏｓｓ Ｓｔｏｒｅ 東京」内のカプセルトイ専門店で行われた、ギネス世界記録挑戦ＰＲイベントに出席した。

単一会場におけるカプセルトイ機の設置数世界一への挑戦で、これまでの３３３３面を大幅に上回る４０９６面を記録し見事に更新。メンバーも実際にカウントされるためにガシャポンを回す重要な役割を担い、小川奈々子は「人生で一番緊張したガシャポン。慎重に回しました」と苦笑しつつ、記録更新を喜んだ。

仲の良さが自慢でもあり、けんかというけんかは起こったことがないという７人。村川緋杏は「してみよっか」と冗談半分に提案すると、立花琴未は「殴り合いとか」と乗っかり、自ら笑った。

「グループでかなえたい世界一の夢」を問われると、村川緋杏は「世界最高齢の女性アイドルグループです！」と満面の笑みで回答。「私たちはマインドがギャルな子が多い」とし「マインドがギャルな分、年齢にもとらわれない」と強調。何歳までか、と続けて問われると「１２５歳くらいまでは。そっち（長生き）でもギネス世界記録を皆で狙いたい！」と生涯現役を宣言した。

同じく小川も「どんな形でもきゃんちゅーでいること」ときっぱり。「アイドルって職業は、推してるファンの方もいつまで推せるんだろうって思っちゃうと思う」と推測しながら「本当に極論、メンバーそれぞれが違う人生を歩んだり、それこそ１２５歳になっておばあちゃんになって、アイドルという形じゃなくても、ファンの中では変わらずずっときゃんちゅーでいれたら良いな」と説明し、グループやファンへの絆を感じさせた。