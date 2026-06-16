ピン芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で24代目王者に輝いた今井らいぱち（39）が15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。大悟から家族の上京について心配された。

らいぱちは「2年前に奥さんと子ども1人がいる状態で東京に上京してきたんです。っていう中で去年双子ができまして。奥さんの大阪の実家ですこし育てようってことになった。1人で3人を育てるって大変なこと。大阪帰ったときに夜2人でしゃべると（妻から）『この生活っていつまで続くの？』って」とこの先について話したことを明かした。

大悟は「つら〜」とらいぱちの話に反応した。

らいぱちは「『来年のR−1で決勝行かなかったら大阪帰る』って言ったんです僕。そこで決勝行けて、奥さんに報告したんですけど奥さんまだ全然よろこんでない。『決勝行ったけど、優勝しないと私らの人生変わらない』って言われて。そこから芸人仲間が頑張れっていうので、ネタ見てくれたり」と芸人仲間の後押しを受けたことを語った。

またらいぱちは「今後家族がまた東京に戻ってくるという予定に変わったんです」と語ると、大悟は「ちょっと早ない？」と聞いてスタジオを笑わせた。

大悟は「今年はわかるよ。今年は仕事ある。来年やな。ほんまにお前が問われてるのは来年や」とイジった。