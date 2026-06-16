Snow Man渡辺翔太、主演舞台に豪華差し入れ「センスが神」「気遣いがすごい」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の木村風太が6月15日、自身のX（旧Twitter）更新。現在出演中の舞台で主演を務める、Snow Manの渡辺翔太からの差し入れを公開し話題となっている。
【写真】スノメンバー「センスが神」差し入れの豪華ハンバーグ弁当
女優の芳根京子と渡辺がW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（東京・THEATER MILANO-Zaにて上演中）に、主人公ウェンディの弟・トム役で出演中の木村は「『ウェンディ＆ピーターパン』本日も沢山の御来場誠にありがとうございました！！沢山の拍手、本当に嬉しいです」とつづり、写真を投稿。渡辺からの差し入れだというハンバーグ弁当を披露した。こんがりと焼き色のついたハンバーグにコーン、さやいんげん、人参、マッシュポテトなどが添えられ、ハンバーグ用のソースとご飯に漬物もついた豪華な弁当となっている。
この投稿には「美味しそうなお弁当」「気遣いがすごい」「差し入れセンスが神」「お腹すいてきた」「たくさん食べてスタミナつけてください」といったコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】スノメンバー「センスが神」差し入れの豪華ハンバーグ弁当
◆渡辺翔太、主演舞台の共演者に豪華差し入れ
女優の芳根京子と渡辺がW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（東京・THEATER MILANO-Zaにて上演中）に、主人公ウェンディの弟・トム役で出演中の木村は「『ウェンディ＆ピーターパン』本日も沢山の御来場誠にありがとうございました！！沢山の拍手、本当に嬉しいです」とつづり、写真を投稿。渡辺からの差し入れだというハンバーグ弁当を披露した。こんがりと焼き色のついたハンバーグにコーン、さやいんげん、人参、マッシュポテトなどが添えられ、ハンバーグ用のソースとご飯に漬物もついた豪華な弁当となっている。
◆渡辺翔太の差し入れに反響
この投稿には「美味しそうなお弁当」「気遣いがすごい」「差し入れセンスが神」「お腹すいてきた」「たくさん食べてスタミナつけてください」といったコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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