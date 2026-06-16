HANA・CHIKA、CM撮影で私物取り入れた2人のメンバーとは 現場で急遽着用
【モデルプレス＝2026/06/16】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が6月16日、Amazon「プライムデー」記者発表会に出席。CM撮影の裏話を明かした。
【写真】CMで着用したHANAメンバーの私物
Amazonは、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を7月10日から13日までの4日間にわたって開催する。「プライムデー」に先立ち、6月16日にHANAの特設ページをオープン。さらに、HANAが出演する「プライムデー」のCM「ワクワク広がる」篇は6月23日から特設ページで、7月3日から全国でテレビ放映されるほか、ウェブやSNSなどの各種媒体でも順次公開予定だ。
MAHINAは「Amazonさんから荷物が届くのを待っているシーンがあってダンスのシーン。楽しくなりすぎちゃってスタッフさんに『もうちょっと控えめにお願いします』と何度も言われてしまったほど楽しかったです」と笑顔で回顧。NAOKO（ナオコ）はCMの見どころについて「結構みんな表情が豊かすぎて面白いくらいに豊かなので皆それぞれ自然でしたし、CHIKAの表情は見どころかなと思うので皆の表情に注目してください！」とアピールした。
撮影の裏話について効かれたCHIKA（チカ）は「衣装の中で私服を取り入れている部分がありまして…」と切り出し「CHIKAとMAHINAの靴が私物でして」と足を差し出してアピール。撮影現場で急遽着用することが決まったと話した。（modelpress編集部）
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【写真】CMで着用したHANAメンバーの私物
◆HANA、Amazon「プライムデー」CM出演
Amazonは、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を7月10日から13日までの4日間にわたって開催する。「プライムデー」に先立ち、6月16日にHANAの特設ページをオープン。さらに、HANAが出演する「プライムデー」のCM「ワクワク広がる」篇は6月23日から特設ページで、7月3日から全国でテレビ放映されるほか、ウェブやSNSなどの各種媒体でも順次公開予定だ。
◆CHIKA＆MAHINA、私物の靴を着用
MAHINAは「Amazonさんから荷物が届くのを待っているシーンがあってダンスのシーン。楽しくなりすぎちゃってスタッフさんに『もうちょっと控えめにお願いします』と何度も言われてしまったほど楽しかったです」と笑顔で回顧。NAOKO（ナオコ）はCMの見どころについて「結構みんな表情が豊かすぎて面白いくらいに豊かなので皆それぞれ自然でしたし、CHIKAの表情は見どころかなと思うので皆の表情に注目してください！」とアピールした。
撮影の裏話について効かれたCHIKA（チカ）は「衣装の中で私服を取り入れている部分がありまして…」と切り出し「CHIKAとMAHINAの靴が私物でして」と足を差し出してアピール。撮影現場で急遽着用することが決まったと話した。（modelpress編集部）
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