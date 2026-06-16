北中米Ｗ杯が日本時間１２日に開幕してから同１６日で５日目までの日程を終え、アジア勢が２勝４分けと無敗をキープ。絶好調ぶりを見せている。

この日はサウジアラビアとイランが登場し、いずれもドロー。これで前日にオランダと引き分けた日本なども含め、アジア勢はここまで６チームが登場し２勝４分けとなっている。

同一大陸から複数チームが出場している地域の中では唯一の無敗をキープ。また、ここまで６チームが登場して２勝を挙げており、勝利数も１０チームが登場して３勝の欧州勢に迫る好成績となる。

一方、同じく６チームが登場したアフリカ勢は１勝、４チームが登場した南米勢はブラジルが初戦でモロッコと引き分けるなど未勝利（２敗２分け）と苦戦している。

今大会から出場枠が、３２から４８チームに拡大。拡大の議論では「４・５枠」から「８・５枠」に広がるアジア勢の実力が、試合の質に与える影響を懸念されたが、今のところその懸念を吹き飛ばす結果を残している。

アジア勢でこれから登場するのは３チーム。日本時間１７日にイラクがノルウェーと、ヨルダンがオーストリアと、同１８日に大トリでウズベキスタンがコロンビアと初戦を迎える。

◆Ｗ杯各大陸の戦績（日本時間１６日まで）

▽アジア２勝（韓国、豪州）４分け（カタール、日本、サウジアラビア、日本）＝出場９チーム中６チーム登場

▽欧州３勝（スコットランド、ドイツ、スウェーデン）２敗（チェコ、トルコ）５分け（ボスニア・ヘルツェゴビナ、スイス、オランダ、スペイン、ベルギー）＝出場１６チーム中１０チーム登場

▽北中米カリブ海２勝（メキシコ、米国）２敗（ハイチ、キュラソー）１分け（カナダ）＝出場６チーム中５チーム登場

▽南米２敗（パラグアイ、エクアドル）２分け（ブラジル、ウルグアイ）＝出場６チーム中４チーム登場

▽アフリカ１勝（コートジボワール）２敗（南アフリカ、チュニジア）３分け（モロッコ、カボベルデ、エジプト）＝出場１０チーム中６チーム登場

▽オセアニア１分け（ニュージーランド）＝出場１チーム