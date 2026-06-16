梅雨の晴れ間は気温がグンと上がり、熱中症のリスクが高まります。九州から関東甲信では19日(金)にかけて「厳重警戒」の所が増えるでしょう。エアコンの使用やこまめな水分補給はもちろん、暑さを乗り切るアイテムとして内側から体を冷やす「アイススラリー」を活用するなど、熱中症対策を心がけてください。

19日にかけて厳しい暑さ 沖縄は夜間も熱中症に注意

明日17日(水)以降は、梅雨前線が九州付近から本州の南に停滞する日が多く、九州から関東甲信では太平洋側ほど雨が降りやすいでしょう。ただ、日差しもあり、梅雨の晴れ間は気温が上がります。特に19日(金)の最高気温は名古屋で33℃と、最高気温30℃以上の真夏日地点が急増するでしょう。北陸と東北も、30℃前後まで上がりそうです。





強い日差しや気温の上昇で、熱中症のリスクが高まります。熱中症情報のランク(湿度や日射、気温を取り入れた暑さ指数)は、18日(木)に福岡や大阪、19日(金)は名古屋や東京などで「厳重警戒」となっています。日常生活の中でも熱中症になる危険性があり、エアコンを使って部屋を涼しくする、喉が渇く前に水分をとるといった対策が必要です。沖縄では、18日(木)以降は広く晴れる予想で、梅雨明けの可能性があります。昼間の暑さだけでなく、朝晩も気温が下がりにくいでしょう。最低気温が25℃を下回らず、夜間の熱中症にも注意が必要です。

熱中症の症状とは?

熱中症には、様々な症状があります。



はじめは「手足がつる」「立ちくらみ」「めまい」「生あくび」「筋肉痛」「筋肉のこむら返り」などです。また、汗が止まらない、あるいは、汗が出ないなど「汗のかき方がおかしい」というものもあります。



他にも「なんとなく体調が悪い」「すぐに疲れる」というのも初期症状です。また、周囲の方から見て「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ぼーっとしている」といった、いつもと違う症状も、熱中症を疑うポイントです。



症状が進むと、「頭痛」「嘔吐」「虚脱感」「倦怠感」「集中力低下」「判断力低下」などが起こります。



応急処置をしても症状が改善されない場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼んでください。

「アイススラリー」などのプレクーリングで熱中症予防

熱中症対策の1つに「プレクーリング」があります。これは、屋外の作業などを始める前に、あらかじめ体を冷やしておくことで、作業中に体温が上がるペースを緩やかにする方法です。プレクーリングには、2つの種類があります。



1つは、体の内部から冷やす方法です。冷たい物を飲むことで、体の内部から冷やすことができますが、おすすめは「アイススラリー」です。スポーツ飲料と、凍らせたスポーツ飲料を、ミキサーで撹拌して作ります。微細な氷と液体が混ざっているので、液体だけを飲む時に比べて、冷たさがゆっくりと体の内部に浸透します。水分だけでなく、塩分や栄養素も補給できますが、一度に大量に飲むと、胃に負担をかけるので、少しずつ飲みましょう。1回に100グラム程度、数回に分けて飲むのがよいとされています。



もう1つは、体の外部から冷やす方法です。保冷剤などが体に接触するように作られたクールベストや、ファンのついた上着を着るのもおすすめです。また、水の入った器に手や足を入れて、10分程度、冷やすだけでもプレクーリングできますが、水温は10〜15℃が効果的で、温度が低すぎると血管が収縮してしまい、逆効果になります。他にも、休憩時間に椅子に座り、手足を水につけながら、スプレーで全身に水をかけて扇風機で風を送ると、体の熱が逃げやすくなります。



プレクーリングは、いくつかの方法を組み合わせて実施すると、より効果的です。暑い中での作業でも、熱中症を防ぐよう心がけてください。