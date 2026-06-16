俳優・野村周平（３２）が激変した姿を公開した。

野村はＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「ガス人間」（７月２日独占配信、片山慎三監督）に新キャストとして出演することが決定。竹野内豊が演じる森靖利役の若き日の姿を演じる。

野村は１５日に自身のインスタグラムで「人生とは色々な選択の連続だ。そう僕は２０代の時に思い続けて自分とは何者かと思う毎日を過ごしてきました。色々なことに悩み、考え、僕は愛犬『スヌープ』の幸せのために我慢する選択をしました。３０歳になって、新しい人生を始めようと思った時にふと、『刺青でもいれたろか』と浮かんだ。これからの人生を素直に生きようという決意の証です」と長文を書き出し、「そしてガス人間に出会い、刺青を描き、髪を伸ばしたら、眉毛が消えました」と眉なし、ロン毛で別人のように変ぼうした姿をアップ。腕にはびっしりタトゥーが描かれている。

「自分の顔は直接見る事ができない。そしてふと鏡を見た時に『眉毛ないとこんなに人相って変わるんだ』と後悔もしましたがまた新しい自分が見れた事にも喜びを感じました」と思いを明かし、「このガス人間というプロジェクトに参加させていただいて本当にありがとうございます。僕が出る新しい作品がこれから始まる。この広大な地球で、作品のためにできる限りのことをしたい。決して自分と監督とスタッフさんに恥じないように」と決意。

「＃ガス人間＃刺青は入れてません」とタトゥーはただのペイントであることを明かしたが、フォロワーからは「びっくりしたやんかぁ」「かっけぇ」「めちゃめちゃイイ」「世界で一番ハンサム」などの声が寄せられている。