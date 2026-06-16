オプションスイーツがお得になる裏技もあり!?｢夏の味めぐり｣からホテル阪神大阪を紹介

2026年6月1日(月)より、大阪キタエリア6ホテル共同ランチ企画｢夏の味めぐり ホテル“イチ推し”夏グルメ ～サマースイーツもご一緒に～｣が開催中です。今夏の味めぐりでは、旬の食材を使用したメニューや夏に美味しいフルーツを使用したスイーツがオプションで楽しめます。今回は、ホテル阪神大阪(日本料理･天ぷら｢花座｣)の試食会に招待されましたので紹介します。

ホテル阪神大阪の夏の味めぐり

｢夏の味めぐり｣が開催される大阪市内キタエリアの6つのホテルは、｢ホテルグランヴィア大阪｣、｢ホテルモントレ大阪｣、｢ホテル阪急レスパイア大阪｣、｢ホテル阪急インターナショナル｣、｢リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション｣、｢ホテル阪神 大阪｣です。

今回は、ホテル阪神大阪の日本料理･天ぷら｢花座｣の｢夏の味めぐり｣を取材してきました。日本料理なので和食ですが、洋風ぽさも加わり、和と洋のいいとこどりが楽しめます。

前菜｢焼茄子ムース 鯵 美味出汁ゼリー｣は、出汁ゼリーで涼し気な雰囲気です。トッピングの刻んであげた大葉も味のアクセントに。

少しずついろんなお料理が食べられて幸せな気分になる組肴。

(写真左上から時計回り)無花果ワイン煮、西瓜の擦り流し、グリーンピースカステラ、炙り蛸 ブロッコリー 辛子酢味噌、鮎春巻、鰹たたき ポン酢羹。

特に印象に残ったのは、｢無花果ワイン煮｣と｢西瓜の擦り流し｣です。和と洋の融合が楽しめました。

お魚とお肉両方が味わえる

コースでは、魚料理と肉料理の両方がいただけます。魚料理では、｢鱸(すずき)若狭焼 万願寺唐辛子｣です。酢みそや刻んだ漬物が入っているソースをつけていただきます。カリカリとした漬物の食感も楽しんでくださいね。

肉料理では、｢牛肉すき煮風 養老仕立｣です。緑色のソースは、オクラのとろろです。お肉はやわらかく、牛肉すき煮風なので甘みもありました。

〆には、｢鰻御飯｣と｢赤出汁｣です。鰻御飯には、奈良漬が入っているので香りと食感の両方がたのしめます。

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オプションのスイーツをお得に

スイーツは、1名様プラス700円でオプションサマースイーツ｢紫蘇香る、桃の涼菓(りょうか)碗｣がいただけます。桃のコンポートに紫蘇のいい香りが加わって、夏らしいスイーツです。アンケートの回答で、 オプションのスイーツが500円になるキャンペーンも実施されているので要チェックです。※詳細は来店時にご確認ください。

いかがでしたか。各ホテルを巡ってスタンプを6つ集めると、次回以降に利用できる｢ランチお食事(4,300 円相当)｣をプレゼントする｢スタンプラリー｣も開催中です。ぜひ、6ホテル全部をまわってみてはいかがでしょうか。

｢夏の味めぐり ホテル“イチ推し”夏グルメ ～サマースイーツもご一緒に～｣

期間:2026年6月1日(月)～8月31日(月)

時間: 平日 11:30～15:00(L.O.14:30)、 土日祝 11:30～15:30(L.O.15:00)

コース料金:4,300円(税込)、オプションサマースイーツ 700円(税込)

取材協力/ホテル阪神大阪