【スタバ新作】初のマスカットフレーバー登場♡「アールグレイマスカットティーラテ」でひと足早い夏気分

スターバックスのチルドカップシリーズから、この夏注目の新作「スターバックス® アールグレイマスカットティーラテ」が6月9日（火）より期間限定で発売されます。今回の新商品は、シリーズ初となるマスカットフレーバーを採用した特別な一杯。華やかなアールグレイティーに、みずみずしいマスカット果汁とまろやかなミルクを合わせた、初夏にぴったりの爽やかな味わいが魅力です。気温が上がり始めるこの季節は、すっきりとしたドリンクが恋しくなるもの。そんな時にぴったりなのが、紅茶の上品な香りとフルーティーな甘さが楽しめるこのティーラテです。自宅でのリラックスタイムやオフィスでの気分転換にもぴったり。コンビニで気軽に購入できるのもうれしいポイントです。見た目も華やかな新作ドリンクで、ひと足早い夏の訪れを感じてみませんか？

スターバックス® チルドカップ初！爽やかなマスカットティーラテが誕生

希望小売価格：230円

今回登場する「アールグレイマスカットティーラテ」は、スターバックス® チルドカップシリーズ初となるマスカットフレーバーの商品です。

ベルガモットが香るアールグレイティーに、ジューシーなマスカット果汁とコクのあるミルクを合わせることで、爽やかさと満足感を両立。

フルーツの軽やかな甘みと紅茶の上品な香りが重なり合い、暑さを感じ始める季節にもごくごく飲みたくなるような味わいに仕上がっています。

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思わず手に取りたくなる♡夏らしい華やかパッケージ

パッケージには、鮮やかなマスカットのイラストを大胆にデザイン。ゴールドメタリック調の背景と組み合わせることで、ティーラテならではの上質感と夏らしい爽やかさを表現しています。

まるでもぎたてのマスカットを思わせるみずみずしいデザインは、店頭でも目を引く存在。バッグに入れて持ち歩きたくなるような、おしゃれなルックスも魅力です。

レーズンバターサンドとのペアリングでさらに贅沢に

商品開発担当者がおすすめするペアリングフードは「レーズンバターサンド」。

マスカットの華やかな香りと、レーズンの濃厚なぶどうの風味が絶妙にマッチし、それぞれの個性を引き立て合います。さらにバタークリームのほどよい塩味がアクセントとなり、単体では味わえない奥行きのあるおいしさを楽しめるそう。

午後のティータイムや自分へのご褒美時間に、ぜひ一緒に味わってみたい組み合わせです。

爽やかなマスカットの果実感と、アールグレイティーの華やかな香りが楽しめる「スターバックス® アールグレイマスカットティーラテ」。スターバックス® チルドカップ初のマスカットフレーバーという話題性はもちろん、初夏にぴったりの軽やかな味わいも魅力です。

コンビニで手軽に購入できるので、毎日のリフレッシュタイムのお供にぜひチェックしてみてください。期間限定販売のため、気になる方はお早めに。