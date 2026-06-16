【球宴ファン投票】増田珠が外野手2位に浮上 得票数全体トップ森下翔太が50万票目前〈セ・リーグ第17回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は16日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第17回中間発表を行いました。
外野手部門では、3位だったヤクルトの増田珠選手が、約4000票差のあった中日の細川成也選手を抜いて、6000票の差をつけて2位に浮上。また細川選手と4位DeNAの度会隆輝選手との差は約1万5000票差となっています。
全体トップの得票数は、外野手部門1位につける阪神の森下翔太選手のまま。48万票を超えて、大台50万票が迫ります。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽セ・リーグ ファン投票 第17回中間発表
【先発投手】
1位 山野太一(ヤクルト)215,415票
2位 郄橋遥人(阪神)186,297票
3位 才木浩人(阪神)79,302票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)301,547票
2位 星知弥(ヤクルト)205,297票
3位 レイノルズ(DeNA)66,923票
【抑え投手】
1位 キハダ(ヤクルト)376,462票
2位 岩崎優(阪神)157,276票
3位 マルティネス(巨人)126,290票
【捕手】
1位 古賀優大(ヤクルト)231,960票
2位 坂本誠志郎(阪神)188,672票
3位 石伊雄太(中日)157,903票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)377,837票
2位 オスナ(ヤクルト)194,554票
3位 筒香嘉智(DeNA)140,532票
【二塁手】
1位 中野拓夢(阪神)298,494票
2位 牧秀悟(DeNA)189,386票
3位 内山壮真(ヤクルト)138,491票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)446,187票
2位 武岡龍世(ヤクルト)200,574票
3位 坂本勇人(巨人)102,105票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹(ヤクルト)301,157票
2位 村松開人(中日)263,969票
3位 木浪聖也(阪神)155,193票
1位 森下翔太(阪神)481,952票
2位 増田珠(ヤクルト)266,521票
3位 細川成也(中日)260,357票
4位 度会隆輝(DeNA)244,507票
5位 サンタナ(ヤクルト)236,017票