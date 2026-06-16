【球宴ファン投票】日本ハムの清宮幸太郎が5人目の30万票超え 遊撃手部門がまたも接戦へ トップの友杉篤輝に約8700票で水野達稀が迫る〈パ・リーグ第17回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は16日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第17回中間発表を行いました。
トップから3位(外野手部門は5位)まで変動はありませんでした。一塁手部門の日本ハム・清宮幸太郎選手も30万票を超え、これでソフトバンクの栗原陵矢選手、日本ハム・万波中正選手、レイエス選手、ロッテの西川史礁選手につぎ5人目の30万票オーバーとなりました。
遊撃手部門にもまたも動きがあり、前回の投票で1万1000票以上差をつけていたロッテの友杉篤輝選手が、2位の日本ハムの水野達稀選手に約8700票と差を縮められています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽パ・リーグ ファン投票 第17回中間発表
【先発投手】
1位 伊藤大海(日本ハム)170,230票
2位 平良海馬(西武)130,581票
3位 大津亮介(ソフトバンク)93,053票
【中継投手】
1位 鈴木昭汰(ロッテ)194,337票
2位 甲斐野央(西武)169,057票
3位 椋木蓮(オリックス)159,083票
【抑え投手】
1位 マチャド(オリックス)233,886票
2位 横山陸人(ロッテ)199,842票
3位 柳川大晟(日本ハム)152,284票
【捕手】
1位 田宮裕涼(日本ハム)256,427票
2位 若月健矢(オリックス)168,026票
3位 海野隆司(ソフトバンク)143,784票
【一塁手】
1位 清宮幸太郎(日本ハム)318,911票
2位 ネビン(西武)264,632票
3位 ソト(ロッテ)187,843票
【二塁手】
1位 小川龍成(ロッテ)245,805票
2位 太田椋(オリックス)226,803票
3位 牧原大成(ソフトバンク)181,429票
【三塁手】
1位 栗原陵矢(ソフトバンク)385,251票
2位 郡司裕也(日本ハム)192,146票
3位 宗佑磨(オリックス)133,310票
【遊撃手】
1位 友杉篤輝(ロッテ)187,504票
2位 水野達稀(日本ハム)178,807票
3位 村林一輝(楽天)160,754票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム)397,361票
2位 西川史礁(ロッテ)326,053票
3位 周東佑京(ソフトバンク)298,249票
4位 近藤健介(ソフトバンク)270,651票
5位 西川龍馬(オリックス)181,550票
1位 レイエス(日本ハム)337,186票
2位 柳田悠岐(ソフトバンク)241,316票
3位 ポランコ(ロッテ)150,611票