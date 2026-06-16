俳優野村周平（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。衝撃のイメチェンが注目を集めている。

野村はこの日、7月2日から配信される、Netflixドラマ「ガス人間」のキャストとして発表された。

投稿では、「人生とは色々な選択の連続だ」と書き出し、「僕は20代の時に思い続けて自分とは何者かと思う毎日を過ごしてきました。いろいろなことに悩み、考え、僕は愛犬『スヌープ』の幸せのために我慢する選択をしました。30歳になって、新しい人生を始めようと思った時にふと、『刺青でもいれたろか』と浮かんだ。これからの人生を素直に生きようという決意の証です」とつづった。

続けて「そしてガス人間に出会い、刺青を描き、髪を伸ばしたら、眉毛が消えました」とし、両腕に入れ墨が入り、眉をそり、ロン毛にした姿を披露した。

野村は「自分の顔は直接見る事ができない。そしてふと鏡を見た時に『眉毛ないとこんなに人相って変わるんだ』と後悔もしましたが また新しい自分が見られたことにも喜びを感じました」と明かした。

投稿の最後には「＃刺青は入れてません」とし、実際にはメイクであることを明かした。

この投稿にファンからは「びっくりしたやんか」「かっこいい」「眉毛なくたってかっこいい」「ワイルドで似合ってる」など多くのコメントが寄せられている。