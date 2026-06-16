Shokzが、6月18日から6月20日までの3日間、「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」のEXPO会場にて、オープンイヤー型イヤホンの展示、試聴、ならびに販売を行うことが発表された。

【画像あり】会場で展示される2機種の外観・使用イメージ

Shokzは、UTMB World Seriesの公式イヤホンを務めるブランド。会場では購入者およびアンケート回答者向けのプレゼントも用意される。

出展されるラインナップのひとつ「OpenRun Pro 2」は、Shokzのフラグシップイヤホン。Shokz DualPitchを搭載し、中音域と高音域を処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを融合させた新技術により、パワフルかつクリアなリスニング体験を実現する。先進的な低域アルゴリズムと低音専用に独立したドライバーを統合することで、前世代から飛躍的にアップグレードされた。

ブランドの特徴であるオープンイヤーデザインを採用しており、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめる。交通トラフィックからジョギング仲間の声、鳥のさえずりまで聞き取れるため、ワークアウト中も安全性を確保できる。

もう1つの展示品である「OpenSwim Pro」は、防塵・防水規格IP68に対応し、水中2メートルまで沈めても2時間シームレスに音楽再生が可能。イヤホンのボタンを押すか、ShokzアプリでBluetoothモードとMP3モードを切り替えることで、途切れることなく音楽を楽しめる。ノイズキャンセリング機能（ENC＋DNS）を備えた2つの高性能マイクを内蔵し、騒がしい環境でもクリアな音声通話や音声コマンドの入力ができる。

通気性を備えたメンブレンと革新的なレイヤーデザインが、激しい汗や水しぶきからマイクを守る設計。MP3モードでは32GBのメモリを内蔵し、最大8,000曲の保存が可能で、スマートフォンや音楽プレーヤーを携帯せずに水泳、トレイルランニング、ハイキングなどの場面でプレイリストを楽しめる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）