プレシードジャパンが運営するオーディオブランド「AVIOT」は、YouTubeチャンネル『マリマリマリー』とのコラボレーションによる完全ワイヤレスイヤホン『TE-Q3R-MRY』の予約を、6月12日11時より開始する。

【画像あり】パッケージから本体、システムまで『マリマリマリー』仕様に

本製品は、シリーズ累計出荷台数約37万台（2026年2月末時点）を記録した“Qシリーズ”の最新機種『TE-Q3R』をベースモデルに採用したコラボ仕様。

デザイン、ボイス、パッケージのすべてに『マリマリマリー』の世界観を取り入れている。販売価格は1万8700円（税込）で、お届け予定は9月中旬より順次となる。取り扱いはAVIOT ONLINE MALL。

ボイス面では、起動・終了や接続状況を知らせる「ボイスガイダンス」に加え、作中の印象的なセリフを再現した「ランダムボイス」を計140種類以上収録。「かなめ」「レイジ」「美月」「スミ」「とくちゃん」「かなめ＆レイジ」「丸ヶ丘高校」の7つのモードを用意し、専用アプリで切り替えが可能となっている。

デザインはブラックを基調に、イヤホン本体には『マリマリマリー』を象徴する“瞳”をイメージしたアイコンを配置。

チャージングケースには『マリマリマリー』のYouTubeアイコンをイメージしたロゴ、ケース内面には作品ロゴをあしらっている。

パッケージには完全新規描きおろしイラストを採用し、夜の街を歩くかなめとスミをメインビジュアルに据え、内側には夜に勉強するスミの姿が描かれている。

ベースモデル『TE-Q3R』は、業界最小クラスのコンパクト設計に、周囲の環境に合わせて自動で騒音抑制効果を最適化するアダプティブノイズキャンセリングを搭載。イヤホン単体で最大約11.5時間、ケース併用で最大約42時間の連続再生に対応し、ワイヤレス充電や、LDAC対応によるハイレゾ再生にも対応する。

あわせて、『マリマリマリー』のライブ公演「マリマリマリーのアニメ&実写化コントライブ『大潜入』」との連動企画も実施。

ライブ会場では本コラボモデルの展示・試聴ができるほか、本商品を予約した者は会場で配布されるポストカードからスペシャル音源を入手できる。なお、利用にはAVIOT ONLINE MALLでの注文番号が必要となる。

また、本コラボのためのスペシャルコントムービーが、『マリマリマリー』公式YouTubeで公開されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）