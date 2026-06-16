Comfeeのドラム式洗濯乾燥機『CD-105DA1(T)』に、新色となる金属グレーモデルが登場した。価格は99,800円（税込）。

【画像あり】コンパクトな本体に必要な機能をしっかり搭載

同製品は、洗濯から乾燥までを一台で完結するオールインワン設計に加え、コンパクトボディと自動化機能を備えたドラム式洗濯乾燥機。これまで展開されてきたホワイトに加え、新たに金属グレーが追加されたことで、2色展開となった。

金属グレーは、ホワイトの持つ清潔感や明るさとは異なり、空間を引き締めるモダンでスタイリッシュな印象を演出するカラーリング。ランドリールームや洗面空間、住宅全体のインテリアになじむ仕上がりとなっている。

機能面では、約60℃のヒーター式温風乾燥を採用し、衣類のダメージや縮みを抑えながら、タオルはふっくら、シャツは型崩れしにくい状態に仕上げる。おしゃれ着や毛布、スポーツウェアなど幅広い衣類に対応する。

本体サイズは幅595mm・奥行605mmの薄型設計で、限られたスペースにも設置可能。脚部が高く設計されているため、かさ上げ台は不要で、真下排水にも対応する。洗濯機の投入口は330mm。

また、衣類の重量を自動検知して洗剤・柔軟剤を最適量で自動投入する機能を搭載。洗剤ボックスは取り外し可能で、手入れもしやすい設計となっている。

洗浄面では、回転洗い・たたき洗い・ゆらゆら洗いの3つの動作に加え、約15℃～60℃まで対応する温水洗浄機能を搭載。槽洗浄・槽乾燥機能により、洗濯槽内のカビや菌の繁殖を抑える。10種類の洗濯コース（標準・スピード・毛布・おしゃれ着など）を備える。

現在、Comfee公式Amazonストアで販売中。1年間のメーカー保証が付属する。6月23日から7月3日までの期間限定で、通常価格99,800円（税込）から12%OFFの87,900円（税込）で購入できるキャンペーンも実施される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）