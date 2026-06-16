徳島の阿波おどり、6月の大阪駅に登場 2DAYS無料【イベント概要】
徳島市は、6月20日・21日に大阪ステーションシティで『阿波おどり 風流の舞 in 大阪2026 〜徳島の鼓動、大阪に届け〜』を開催する。
【画像】『鬼滅の刃』阿波おどりイラストに大反響 炭治郎や柱たち集結
8月の本場徳島の阿波おどりを前に、阿波おどり振興協会による熱気あふれるステージや徳島県物産品、阿波おどり公式グッズの販売など阿波おどりの聖地・徳島を体験できるイベントとなる。
■『阿波おどり 風流の舞 in 大阪2026 〜徳島の鼓動、大阪に届け〜』
2026年6月20日（土）13:00〜18:00
2026月6月21日（日）12:00〜16:00
【実施内容】
・阿波おどり演舞
・阿波おどりPR映像の上演
・徳島県物産品販売
・阿波おどり公式グッズ販売
など
【観覧料】
無料（各回60分前から整理券を配布）
【場所】
大阪ステーションシティ2階アトリウム広場／5階時空の広場
【画像】『鬼滅の刃』阿波おどりイラストに大反響 炭治郎や柱たち集結
8月の本場徳島の阿波おどりを前に、阿波おどり振興協会による熱気あふれるステージや徳島県物産品、阿波おどり公式グッズの販売など阿波おどりの聖地・徳島を体験できるイベントとなる。
■『阿波おどり 風流の舞 in 大阪2026 〜徳島の鼓動、大阪に届け〜』
2026年6月20日（土）13:00〜18:00
2026月6月21日（日）12:00〜16:00
【実施内容】
・阿波おどり演舞
・阿波おどりPR映像の上演
・徳島県物産品販売
・阿波おどり公式グッズ販売
など
【観覧料】
無料（各回60分前から整理券を配布）
【場所】
大阪ステーションシティ2階アトリウム広場／5階時空の広場