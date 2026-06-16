つちやかおり、元夫・布川敏和らとともに自宅テラスで手料理パーティー「美味しそう」「幸せな時間ですね」
元シブがき隊の布川敏和（60）の元妻でタレント・つちやかおり（61）が16日、自身のインスタグラムを更新。自宅テラスで友人の誕生日パーティーを開いたことを明かし、にぎやかなひとときの様子を写真でシェアした。
【写真】「美味しそう」自宅テラスで手料理パーティーを楽しむつちやかおり＆布川敏和ら
つちやは「1ヶ月遅れのめるもバースデーin我が家テラス 喜んで貰えて良かった！」とつづり、元ものまね芸人で現在は振付師として活動する“めるも”こと田中智恵さんの誕生日をお祝いした様子を紹介。集合写真には、元夫の布川の姿も写っている。
また、田中さんは自身のインスタで「全てかおりの手料理」と明かしており、つちやが心を込めて友人たちをもてなしたことがうかがえる。
この投稿には、「美味しそう」「幸せな時間ですね」「最高の時間でしたね」などの声が寄せられている。
【写真】「美味しそう」自宅テラスで手料理パーティーを楽しむつちやかおり＆布川敏和ら
つちやは「1ヶ月遅れのめるもバースデーin我が家テラス 喜んで貰えて良かった！」とつづり、元ものまね芸人で現在は振付師として活動する“めるも”こと田中智恵さんの誕生日をお祝いした様子を紹介。集合写真には、元夫の布川の姿も写っている。
また、田中さんは自身のインスタで「全てかおりの手料理」と明かしており、つちやが心を込めて友人たちをもてなしたことがうかがえる。
この投稿には、「美味しそう」「幸せな時間ですね」「最高の時間でしたね」などの声が寄せられている。