阪神の伊原陵人投手（２５）、下村海翔投手（２４）、今朝丸裕喜投手（２０）、育成ドラフト１位の神宮僚介投手（２３）＝東農大北海道オホーツク＝の若手４人が１軍に合流した。

この日、西武戦が行われる甲子園での試合前練習に参加。藤川監督は「現状把握」とし、「投手コーチも含めて、本来であればこの４日間は交流戦からレギュラーシーズンに戻る期間。現状の戦力とそれから１軍をまだ経験していなくて、今後１軍で戦う可能性のある選手。研修といいますかね」と意図を説明した。

トミー・ジョン手術から復活を期す下村は５月２２日のファーム・オリックス戦（ＳＧＬ）でプロ初の実戦登板。ファームでは３試合に登板し、防御率４・００の成績を残している。また、今朝丸は高卒２年目の今季、春季キャンプで１軍にあたる宜野座組に抜てきされるなど、藤川監督も期待を寄せる注目株。

後半戦の戦力として期待するだけに「戦力を十分にすべて使いながら、このシーズンを戦っていく。若い選手にとっては甲子園球場ははじめてだろうから。合流した時にできるだけスムーズに。これは投手、野手を問わずそういうことが必要となるだろうし、そういう時期ですね」と続けた。

また、ルーキーで育成選手の神宮は、コンディション不良で調整が遅れていたが、５月３日のファーム・ヤクルト戦（戸田）で実戦初登板していた。今後の結果、内容次第では支配下登録も見えてくるが「タイガースは育成選手だから１軍に上がらないというのは全くないチーム。いる選手のレベルを引き上げながら、１年間戦って他球団と勝負するわけですから。選手たちには自己研鑽に励んでもらう。現場のコーチやスタッフは迎え入れやすい環境作りをするという一つのことですね」とし、「すべて私がというよりはタイガースが働きやすい環境であることと来た時に素晴らしいパフォーマンスを残しやすいように」と話した。

また、伊原は腰部の張りで２軍調整が続いていたが、３日のファーム・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）で実戦復帰していた。