歌舞伎俳優の市川團子（22）が、16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。公演中の驚きのエピソードを語った。

同番組では、ともに食事に行く仲という歌舞伎俳優の中村壱太郎と共演した。その中で、白米が大好物と明かした團子は「お米とかお水とか、そういうものばっかり摂ってるかもしれない」と笑顔を見せたが、壱太郎は「ホントによく水を飲んでよく汗をかいてるので、凄い代謝が」と、舞台での姿を振り返った。

これを受けて團子は「1回測ったことがあって」と告白。スーパー歌舞伎「ヤマトタケル」の公演中、「昼の部だけでどれだけ水を飲んだかっていうのを調べたら、6リットルを4時間で」といい、「1回もトイレに1日中行かなかった。全てもう、全部汗として。あまりに代謝が良すぎて」と明かすと、司会の黒柳徹子は「凄い…」と思わず絶句した。

そんな驚きのエピソードに、壱太郎は「どんな体になってるんだか分からない」とあ然。「お米と水だけでできてるんじゃないか」と笑いを誘うと、黒柳も「ホントね」と納得していた。