整理収納アドバイザーの渡辺美奈代、見直しした自宅のキッチン棚を公開「スッキリ美しい!!」「生活感が出ていない感じが素敵」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が14日、自身のインスタグラムを更新。「キッチン棚を見直してスッキリ」とつづり、整理整頓された自宅のキッチン棚を披露した。
【写真】「スッキリ美しい!!」「生活感が出ていない」渡辺美奈代が公開した自宅のキッチン棚
整理収納アドバイザーの資格を持ち、SNSでは冷蔵庫の収納や模様替えした部屋の様子などをたびたび披露してきた渡辺。
この日の投稿では、キッチン棚を見直したことを報告し、写真でシェアした。モノトーンを意識した空間に、南部鉄器やオーブントースターなど、こだわりが感じられる調理器具やキッチンアイテムがきれいに並べられている。
コメント欄には「きれいに整理整頓されていてとてもステキなキッチン棚ですね」「完璧 スッキリ美しい!!」「オシャレですね〜」「生活感が出ていない感じが素敵です モデルルームで見るような綺麗な棚ですね」「スッキリ綺麗 理想のキッチン」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「スッキリ美しい!!」「生活感が出ていない」渡辺美奈代が公開した自宅のキッチン棚
整理収納アドバイザーの資格を持ち、SNSでは冷蔵庫の収納や模様替えした部屋の様子などをたびたび披露してきた渡辺。
この日の投稿では、キッチン棚を見直したことを報告し、写真でシェアした。モノトーンを意識した空間に、南部鉄器やオーブントースターなど、こだわりが感じられる調理器具やキッチンアイテムがきれいに並べられている。
コメント欄には「きれいに整理整頓されていてとてもステキなキッチン棚ですね」「完璧 スッキリ美しい!!」「オシャレですね〜」「生活感が出ていない感じが素敵です モデルルームで見るような綺麗な棚ですね」「スッキリ綺麗 理想のキッチン」などと、さまざまな反響が寄せられている。