◇インターリーグ ドジャース4−3レイズ（2026年6月15日 ロサンゼルス）

ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に7回に代打で途中出場し、決勝弾となる2号ソロを放った。

3−3で迎えた7回1死、フリーランドの代打で途中出場すると、相手3番手左腕・マッツの初球、内寄りのシンカーを捉え、左中間スタンド最前列に2号ソロ。一振りで勝ち越し点を奪い、ダイヤモンドを一周すると次打者・大谷とハイタッチを交わして、笑顔が弾けた。

この一発が決勝打となり、チームは逆転勝ちで1点差ゲームを制してカード初戦をものにした。

試合後、ロハスは「すごく気分がいいよ。勝利に貢献できるのは本当に特別なことだ」とご機嫌顔。「ベンチから出場して自分の役割を果たせるのはすごくうれしい。実は代打はこれまで得意ではなかったんだけど、その役割で成長しようと本当に努力してきた。経験豊富な人たちとたくさん話して、代打の時に何をすべきかを学んできたんだ」と苦手としていた代打で結果を残せたことが何よりと胸を張った。

スタメン時は「何度も打席が回ってくる」が代打はチャンスが1度きりの場合が多い。それだけに「相手が何をしてくるかを考え過ぎるのではなく、もっと積極的になること」と大事と唱え「1球でアウトになっても受け入れなければいけないし、そのまま試合が終わることもある。正直、以前の僕はそれが受け入れられなかった。僕は常にラインアップに入ってチームに貢献したいタイプだからね」と率直な心境を吐露した。

だからこそ「代打では、もっと積極的になって、自分のスイングを信じ、自分が狙うゾーンを信じる必要がある。それを最近ずっと意識している」と代打の時は割りきって積極姿勢を持つことに重点を置いていると明かした。

この日もマッツの初球を積極的に振ったが「どちらかというと、自分が一番ダメージを与えられるゾーンを探していたということかな」と振り返り「そこに来なければ見送る。四球を狙って打席に入るわけではないんだ。まずは積極的にいく。そして相手がストライクを投げなければ、結果的に四球になったり打席が長くなったりする」と打席での考え方を説明。

経験豊富などの選手に聞いたのか質問が飛ぶと、ベネズエラのウィンターリーグで一緒にプレーした選手の他、「このチームにもたくさんいるよ。例えばジェイソン・ヘイワード。代打でのアプローチや考え方について話をした。さらに、この球団にはチェイス・アトリーのような人もいる。そういう人たちに相談できるのは本当にありがたい」とヘイワード、アトリーとドジャースでプレーした選手たちにも相談したことも明かした。

今季はベンチスタートが多く、スタメン起用は相手先発が左腕の時が中心だが「ベンチメンバーとしての考え方はシンプルだ。自分たちが最高のベンチプレーヤー集団になること。そしてリーグ最高のベンチをつくることだ。そうすることで、チームも理想の形に近づけると思う」とワールドシリーズ3連覇のため、役割を全うすることが大事と説く。

ロバーツ監督も「自分がチームにどう貢献できるかを理解し、利己的にならないことがリーダーシップなんだ。ミギー（ロハス）はそれを受け入れ、この役割で成功している。彼は模範を示して引っ張るし、言葉でもチームを導く。結局、リーダーはチームのために行動しなければならないんだ」とフォア・ザ・チームの姿勢を貫くロハスを絶賛した。