お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（50）が15日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）に出演。実は好きだという意外なキャラクターを明かす場面があった。

憧れたまま一度も乗らずに終わった夢の一台、近い将来乗ってみたい一台、過去と未来の憧れの車に試乗する番組。この日はタレントのYOUがゲストとして登場した。

YOUの憧れの車として三菱のデボネアに試乗。「20歳の頃に先輩とかが乗っていた気がします」と憧れの理由を明かし、「オシャレ。凄い好き」と笑みを浮かべた。

そんな中、2人はYOUがスカウトされ、モデルを始めるきっかけとなった原宿方面へ。YOUは「たぶん毎日に200人ぐらいの方がスカウトされていた。知らないけど」と笑いつつ「バブルだったんで、企業がお金がいっぱいあって、誰でもモデルをやっていた時期。モデルの質がすごく低かったです」とぶっちゃけた。

そんな思い出の原宿に途中下車し、街を歩くことに。そんな中、今若者に人気の3Dラテアートのカフェへ。店に入ると、突然、「あ、ちいかわ」とテンションを上げた小峠。「YOUさん、ちいかわ知ってます？好きなんすよ、可愛い。いっぱいいますね、ちいかわ。僕好きなんですよ、ちいかわ」と目を輝かせた。

自身はちいかわ、YOUはハチワレのラテアートをしてもらうと、「すげー。可愛い、うれしいなぁ」と喜んでいた。