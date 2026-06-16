元ＳＤＮ４８の光上せあら（３８）が１５日、ブログを更新し、すい炎を発症していることを明かした。

このほど受けた人間ドックの結果が分かり、「腫瘍マーカーが高くて、ひっかかった」という。すい臓がんや胆管がんなどの指標である腫瘍マーカー「ＣＡ１９―９」が基準値を上回り、Ｄ判定だったことを示す結果画像を添付した。

「【要再検査】で、怖すぎたから早速今日行ってきました！！」と明かし、検査結果はすい炎だったという。

検査先から「黒い影が見えるからたぶん癌とかじゃないと思うけど…念のために検査しましょう」と告げられたそうで、近日中にＭＲＩ検査を受けることになった。

「なるほど全てがつながった。ちょっと前に毎日胃が痛い 胃が痛いのか胃のあたりが痛いのかズキズキしていると苦しんでいたことがあって」と振り返る。「何度病院行っても気持ちの問題 ストレスと、胃薬もらうだけだったのだけど、、膵炎だったんだ、絶対そう」と合点がいったようだ。

また、「腫瘍マーカーでちゃっているから 先生曰くあまりよくない状況とのことで、大腸カメラと胃カメラを再度やらなきゃいけない」と説明。「怖すぎ…ここまでやらなきゃいけないとかもうつらすぎて…」と苦しい胸の内を打ち明けた。

「でも何か大きな病気になってからだと最悪だから頑張る、、」と誓った。

光上は２０１９年、実業家との結婚を発表。その後、長女、長男をもうけた。