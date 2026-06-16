格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」は１６日、「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １５ ｉｎ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」（７月１８日・広島グリーンアリーナ）の追加カードを発表した。

ＲＩＺＩＮバンタム級王者ダニー・サバテロ（米国）に鹿志村仁之介が挑戦する。鹿志村はＤＥＥＰ暫定同級王者で、３月の「ＲＩＺＩＮ．５２」では所英男を１Ｒ６６秒、アナコンダチョークで絞め落とし一本勝ちしている。都内で開かれた会見に出席した鹿志村は「僕は柔術出身で、ずっとグラップラーとしてＭＭＡをやってきているが、相手はレスリングベースで、ちょっと塩試合ばっかりな漬けるようなファイターだと思う。僕はそこをカチッと極められる。日本人でアイツを極めるのは俺しかいないと思っているので期待してください」と抱負。

一方、オンラインで会見に参加したサバテロは「鹿志村の言ったことは史上最強のクソコメントだ。１８日、鹿志村は死体同然のなきがらになる」と怒り心頭だった。

またヒロヤＶＳ山本アーセン、佐々木信治ＶＳ林ＲＩＣＥ陽太、昇侍ＶＳ梅野源治の３試合も新たに発表された。