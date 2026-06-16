純烈の白川裕二郎（49）が2027年3月末でグループを卒業する。結成当初からのメンバーで人気の高い彼の離脱は、大きな痛手になりそうだ。酒井一圭（50）は「いよいよ最大のピンチ。ファンの方が8割減ってしまうのではないか」と6月8日の会見で漏らした。白川の脱退に伴い、新メンバーのオーディションを開催するという。純烈は過去に4人が脱退や卒業し、2023年1月には岩永洋昭（46）が加入している（25年3月に卒業）。

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「男性グループでは非常に珍しい形態です。旧ジャニーズ事務所は、V6や嵐のようにデビューから解散まで同じメンバーで通すことが理想とされています。また、関ジャニ∞（現SUPER EIGHT）やKAT-TUNは何人抜けても、人員を増やさなかった」（芸能記者＝以下同）

モーニング娘。やAKB48など女性アイドルは頻繁にメンバーを入れ替えるが、旧ジャニーズを代表とする男性アイドルはメンバーを代えない。なぜ、このような違いが生まれるのか。

「女性ファンは、自分たちにない『友情』や『わちゃわちゃ感』を男性グループに望む。逆に、男性ファンは女性グループにそのような関係性を求めていません。そのため、メンバーの卒業と加入が繰り返されています」

SMAPも森且行の脱退があったものの、新しいメンバーは入らなかった。

「男性グループの場合、途中で新しい人が入ると、旧メンバーとの関係性が見えづらくなり、女性ファンの心が離れていく。彼女たちは『森且行の穴を埋めるために、中居正広、木村拓哉、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が頑張っている』というストーリーを好み、そこに友情を感じる。嵐は大野智の復帰を最後まで待って、解散ライブを開いた。あれは、ファンの望む『友情』の証しそのものだったのです」

■純烈を支える『御三家』『新御三家』に憧れた世代のファンたち

では、なぜ純烈は男性アイドルグループなのに、メンバーの脱退や新加入がありながら、人気を保ってきたのか。

「純烈のファン層は主に60代から70代で、橋幸夫、舟木一夫、西郷輝彦の『御三家』、郷ひろみ、西城秀樹、野口五郎の『新御三家』に憧れた世代です。その頃のアイドルは、基本的にソロだったので、グループよりも個人を推すことに慣れている。当時は、西城秀樹から近藤真彦というように、新しいアイドルに鞍替えする人も珍しくなかった。若い頃、そのように育ってきたため、メンバーが交代しても、受け入れられる土壌はあります。ただ、同じ女性ですから、メンバー間の友情を好む傾向もあるでしょう」

23年元日、小田井涼平（55）に代わって加入した岩永は、1年半で翌年での脱退を発表し、2年3カ月しか在籍しなかった。

「岩永は脱退理由を『家族と過ごす時間が確保できなくなったため』と明かしています。それは事実だと思います。一方、ファンが新メンバーの岩永をどう受け入れればいいか戸惑った面もあったでしょう。ただ、純烈の人気は落ちなかった。当時はまだ、結成時からのメンバーが3人いましたが、白川が抜けると2人になる。そこに新しい人が入ってどうなるか……」

ファンがグループではなく個人に付いているとすれば、白川の卒業はファン激減の危険性もある。純烈は今後人気を保てるか。本当の正念場を迎えることになる。



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